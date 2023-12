"Küken" fährt fast eine Minute Vorsprung heraus

Skilanglauf: SV Stützengrün startet in Mühlleithen in die Saison - Böhme-Geschwister in Österreich gefordert

Ihren ersten Wettkampf auf Schnee haben die Skilangläufer des SV Stützengrün in den Beinen. Dabei mussten die Talente lange zittern, ob die Veranstaltung "Rund um den Kiel" in Mühlleiten bei Klingenthal wirklich über die Bühne gehen kann. Doch letztlich, das bestätigte Trainerin Nadine Tröger, seien die Schneebedingungen... Ihren ersten Wettkampf auf Schnee haben die Skilangläufer des SV Stützengrün in den Beinen. Dabei mussten die Talente lange zittern, ob die Veranstaltung "Rund um den Kiel" in Mühlleiten bei Klingenthal wirklich über die Bühne gehen kann. Doch letztlich, das bestätigte Trainerin Nadine Tröger, seien die Schneebedingungen...