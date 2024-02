Kurz vor Toreschluss: Wölfe stocken ihr Rudel auf

Eishockey, Regionalliga: Tim Berlin aus New Jersey heuert in Schönheide an

Noch vier Spiele umfasst die Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga Ost. Und Schönheide gehen die Spieler aus. Auf die Verletztenmisere, die seit zwei Monaten anhält, hat der Verein reagiert und kurz vor Transferschluss Tim Berlin (Foto) ins Rudel geholt. Der 22-Jährige wechselt aus dem amerikanischen New Jersey ins Erzgebirge und kann sich... Noch vier Spiele umfasst die Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga Ost. Und Schönheide gehen die Spieler aus. Auf die Verletztenmisere, die seit zwei Monaten anhält, hat der Verein reagiert und kurz vor Transferschluss Tim Berlin (Foto) ins Rudel geholt. Der 22-Jährige wechselt aus dem amerikanischen New Jersey ins Erzgebirge und kann sich...