Läufer wollen Normen knacken

Mit fünf jungen Nachwuchs-Leichtathleten ist der LV 90 Erzgebirge am Mittwoch in Frankenberg vertreten. Es handelt sich um eine der letzten Testmöglichkeiten unter Wettkampfbedingungen vor den Deutschen Jugendmeisterschaften. Dabei sind die Voraussetzungen völlig verschieden. Wettkampfort ist die Jahnkampfbahn in Frankenberg....