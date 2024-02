Lange Pause endet

Sportakrobatik: Erzgebirgscup steigt am 23. März

So langsam geht es in die heiße Phase: Am 23. März richtet der Sportakrobatikverein Grünhain-Schwarzenberg das erste Mal seit zwölf Jahren wieder seinen Internationalen Erzgebirgscup aus. Das Turnier besteht aus Wettkampf-, Show- sowie Gala-Elementen - und erlebt seine 13. Auflage.