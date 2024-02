Leichtathletin Kiara Hanisch startet bei Deutscher Meisterschaft

Die 16 Jahre alte Burkhardtsdorferin tritt bei den U-20-Titelkämpfen in Dortmund in der Staffel an. Im Einzelsprint muss sie jedoch passen - trotz Normerfüllung im Vorfeld.

Mit Kiara Hanisch und Speerwerferin Svenja Hübner werden am Wochenende zwei Leichtathletinnen aus Burkhardtsdorf bei Deutschen Meisterschaften an den Start gehen - die eine in Dortmund, die andere in Halle an der Saale.