Letzter Test vor der Pause

Die Ehre der jungen Skilangläufer des SV Stützengrün hat Emil Schreier in Chemnitz hoch gehalten. Der Schüler sicherte sich beim Athletiktest des sächsischen Nachwuchses in der Altersklasse 13 Platz 1. Dabei schaffte er in fast allen Disziplinen die geforderten Werte.