Letzter Wurf besiegelt Niederlage

Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga Ost haben die Stollberger Kegler nach großem Kampf zuhause mit 3:5 gegen Freital verloren. Eine Überraschung schaffte die zweite Garde.

Die Stollberger Zweitligakegler können es in die Saison offenbar nur spannend. Nach den engen Partien daheim gegen Auerbach und in Zwickau ist nun auch der Heimauftritt gegen den KSV Freital an Dramatik nicht zu überbieten gewesen. Im Duell der beiden einzigen zuvor ungeschlagenen Mannschaften musste der letzte Wurf über Sieg und...