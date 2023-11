Lila-Weiße empfangen Himmelblaue

Zum Duell mit dem Spitzenreiter, das zugleich das Top-Derby in der Fußball-Landesliga der Frauen ist, kommt es diesen Sonntag ab 14 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum am Bahnhof in Aue. Der FC Erzgebirge empfängt den Chemnitzer FC. Vom Papier her sind die himmelblauen Gäste in der Favoritenrolle, denn sie haben aktuell Tabellenplatz 2 inne - mit...