Lugauer gewinnt Thumer Stadtmeisterschaft

Es war ein schweißtreibendes und hoch spannendes Tischtennisturnier, das am Wochenende bei den 46. offenen Thumer Stadtmeisterschaften in der Sporthalle an der Wiesenstraße mit 98 Startern an sechs Platten über die Bühne gegangen ist. Friedrich Sacher vom TTC Lugau avancierte dabei im B-Turnier bis zur 2. Bezirksliga zum neuen...