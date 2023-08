Lugauer steht in der Pflicht

Für Ringer Anton Vieweg vom RV Eichenkranz Lugau wird es am Wochenende ernst. Der 22-Jährige geht in Dortmund beim Grand Prix von Deutschland auf die Matte - und will dort in der vielleicht am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm möglichst vor Lucas Lazogianis von der SG Weilimdorf und Peter Öhler (VfK...