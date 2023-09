Männer starten vor den Frauen

Während die Bezirksklassehandballerinnen des HC Annaberg-Buchholz erst am 9. September in die neue Saison der Bezirksklasse starten, sind die Männerteams bereits an diesem Wochenende gefordert. Die erste Mannschaft läuft in der Bezirksklasse am Samstag bei Aufsteiger VfB Blau-Gelb Flöha auf, der sich in der vergangenen Saison...