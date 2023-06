Mal fix per Rad an die Ostsee

Olaf Schau und sein Team sind optimistisch. Denn nach den Coronaunterbrechungen 2020 und 2021, ging es im vorigen Jahr auf Tour mit 155 Startern. "Diesmal werden wir an die 190 sein", sagt Schau, der damit an der Grenze liegt. In vier Leistungsgruppen geht es am Sonnabend, 10 Uhr, am Fichtelberg los. Ziel: Kap Arkona.