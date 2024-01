Marienbergs Handballerinnen wollen in der Sachsenliga die Weichen stellen

Im Abstiegskampf der Sachsenliga sind die Handballerinnen des HSV 1956 dringend auf Punkte angewiesen. Vor allem, wenn wie diesen Samstag das Duell gegen einen Tabellennachbarn ansteht.

Nach vierwöchiger Pause starten die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg mit einem Heimspiel ins neue Jahr – und zugleich in die Rückrunde der laufenden Sachsenligasaison. Dabei kommt der Partie am Samstag, in der ab 17 Uhr der SV Rotation Weißenborn in der Sporthalle „Am Goldkindstein“ zu Gast ist, eine enorme Bedeutung zu....