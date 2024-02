Marienbergs Trainer fordert mehr Gier von seinen Oberliga-Kickern

Mit drei Niederlagen ist der FSV Motor ins neue Jahr gestartet. Dabei bot der Aufsteiger aber selbst Top-Teams der NOFV-Oberliga Süd Paroli, was Coach Ronny Rother Mut macht fürs kommende Heimspiel.

Über Pressing oder das Deckungsverhalten bei gegnerischen Standardsituationen mag Ronny Rother nicht reden. „Wir reden schon das ganze Jahr über Taktik. Am Ende zählt das, was wir auf den Platz bringen“, sagt der Trainer des FSV Motor Marienberg, der vor dem Heimspiel gegen den FSV Budissa Bautzen damit seine Spieler am Zug sieht. „Wir...