Mattenfuchs verstärkt Auer Trainerteam

Kampfgeist, Ausdauer, Biss und Härte: Philipp Herzog weiß, was einen guten Ringer ausmacht. Der 33-Jährige hat seine aktive Karriere unter anderem in der 1. und 2. Bundesliga bestritten, ging für Luckenwalde und Frankfurt auf die Matte. Für kommende Saison ist er in der Regionalligamannschaft des FC Erzgebirge Aue verpflichtet.