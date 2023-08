Mehr als 200 Reiter wollen hoch hinaus

Der Reit- und Fahrverein Dorfchemnitz richtet an diesem Wochenende ein regionales Springturnier aus. "Es soll ein Turnier sein für die Reiter aus dem Erzgebirge, die bei anderen Turnieren nur bedingt starten konnten, weil sie in den Klassen E, A und L reiten und nicht in den schwereren Klassen M und S", erklärt Manuela Weiß vom...