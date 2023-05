Mia Savannah Korn schafft es in Kader

Skirennläuferin Mia Savannah Korn hat es in den Kader NK 3 geschafft. Das bedeutet für das Mädchen, das für den ASC Oberwiesenthal startet und aus Lonnewitz kommt, dass sie weiterhin unter leistungssportlichen Bedingungen trainieren darf. Dies tut die 15-Jährige seit zwei Jahren am Stützpunkt in Berchtesgaden, wo sie ihre...