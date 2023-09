Miners vor wichtigster Aufgabe

American Football: Platz 1 in Landesliga möglich

Es ist ein Spiel von großer Bedeutung. Vielleicht sogar das wichtigste in dieser Saison für die Landesliga-Footballer der Erzgebirge Miners. Denn am kommenden Samstag ab 15 Uhr schlagen die Grünen zum letzten Heimspiel in dieser Saison auf dem Miners-Field in Bärenstein auf, erwarten dabei die Görlitz Grizzlies und wollen dann...