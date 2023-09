Mission Titel startet

Tischtennis, Sachsenliga: TTV in Leipzig doppelt gefragt

Die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf wollen so schnell wie möglich in die Oberliga zurück. Mit zwei Auswärtsspielen in Leipzig beginnen die Erzgebirger an diesem Samstag ihre Mission Wiederaufstieg in der Sachsenliga. Dabei steht um 14 Uhr zunächst die Partie bei Clara Zetkin an, bevor um 18.30 Uhr die Leutzscher...