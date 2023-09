Mit drei Rekorden an die Spitze

Am dritten Spieltag der 1. Kegelkreisklasse haben die Frauen und Männer gezeigt, dass sie hervorragende Ergebnisse erspielen können. So gewannen die Damen der SG KSV Thum/ESV Buchholz II in Neudorf mit 6:0 Mannschaftspunkten, wobei sie gleich drei Bahnrekorde einheimsten. Neben dem Mannschaftsbestwert bei den Frauen standen neue...