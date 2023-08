Moritz Kretschy für WM gerüstet

Moritz Kretschy befindet sich weiterhin in blendender Form. Dies hat der vom RSV 54 Venusberg stammende Radsportler, der nun fürs Team rad-net Oßwald in die Pedale tritt, als Kapitän des deutschen U-23-Aufgebots bei einem bärenstarken Auftritt während einer Rundfahrt in Frankreich unterstrichen. Die als Vorbereitung auf die in...