Motor-Damen verpassen Remis

Mit weiterhin drei Punkten belegen die Fußballerinnen des FSV Motor Marienberg in der Landesklasse Süd/West Rang 10. Bei der Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes/Greiz (5.) verpassten es die Erzgebirgerinnen, ihr Punktekonto am fünften Spieltag aufzubessern. "In der ersten Halbzeit war der Gegner besser, aber am Ende wäre ein...