Motor: Die Oberliga ist eine ganz andere Welt

Allzu lang war die Pause für die Fußballer des FSV Motor Marienberg nicht. Gerade mal ein Monat liegt zwischen dem letzten Saisonspiel des FSV in der Sachsenliga Ende Juni und dem Saisonstart in der NOFV-Oberliga Süd am 29. Juli. Dann treten die Motor-Kicker zu ihrem historischen Heimpremiere in der fünfthöchsten deutschen Liga...