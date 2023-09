Motor will Auswärtssieg veredeln

Fußball, Oberliga: Halle zu Gast in Marienberg

Mit neun Punkten aus sieben Partien liegt der FSV Motor Marienberg in der NOFV-Oberliga Süd laut Ronny Rother "im Soll". Was den Trainer des Aufsteigers aber noch mehr erfreut, ist die kontinuierliche Steigerung seiner Fußballer. "Das regelmäßige intensive Training zahlt sich aus", findet der Coach, der vor allem in Sachen Tempo...