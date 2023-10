Nach dem bärenstarken Auftritt beim Absteiger: Bringt für den EHV Aue das Sachsenderby die Wende?

Das 33:34 bei Minden schmerzt. Wieder konnte sich der EHV Aue nicht belohnen, obwohl er die Partie lange voll im Griff hatte. Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt nicht. Am Sonnabend reist Dresden an.

Eine Lobeshymne schon bei Halbzeit. Das hat es für Aue bei den jüngsten Auswärtsspielen selten gegeben. Anders am Mittwochabend. Denn bei Grün-Weiß Minden, dem Absteiger aus dem Oberhaus, brannte der Aufsteiger in der 2. Handball-Bundesliga ein Feuerwerk ab. "Das ist ein überragendes Spiel von uns", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke in der...