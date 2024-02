Nach dem Derby geht's zum Primus

Nach dem erfolgreichen Sachsenderby gegen die SG Dynamo Dresden, die als Tabellenzweite als Favorit in Aue angereist war, warten auf die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge die nächsten Herausforderungen. So hat der Vorverkauf für die nächsten beiden Heimspiele des Tabellensiebenten begonnen: Am 3. März ab 14 Uhr gastiert mit...