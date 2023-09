Nach der Pause schlägt die Stunde der Veilchen

Ringen, Regionalliga: FC Erzgebirge gewinnt im Vogtland klar - Kommenden Sonnabend reist Potsdam in Aue an

Noch zur Pause hat es beim Stand von 8:7 eher knapp ausgesehen. Doch wieder stachen die Auer Trümpfe in der zweiten Runde. So feierten die Regionalliga-Ringer des FC Erzgebirge bei der WKG Pausa/ Plauen am Ende einen souveränen 25:7-Erfolg. "Die Zuschauer haben packende Duelle erlebt. Es ging teils hart zur Sache", so...