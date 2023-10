Nach erstem Saisonsieg: Auer Handballer wollen in Essen nachlegen

Viel Zeit, sich über ihren ersten Saisonsieg zu freuen, hatten die Handballer des EHV Aue nicht. Bereits an diesem Freitag, 19.30 Uhr, muss der Zweitligist beim Tusem Essen wieder aufs Parkett, am Donnerstag gegen 14 Uhr, setzte sich der Mannschaftsbus Richtung Ruhrgebiet in Bewegung. Der dreimalige Deutsche Meister, aktuell Tabellensiebenter,...