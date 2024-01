Nachwuchs "allein auf weiter Flur"

Die Kegler der Region genießen ein weitgehend spielfreies Wochenende in allen Klassen. Nicht aber die U-14-Talente des SV Saxonia Bernsbach. Der Tabellenzweite vom Spiegelwald holt am Sonntag die Partie in Mehltheuer nach. Um weiter zum Spitzenduo der Tabelle zu gehören, muss für die Jungs auswärts ein Sieg her. (ane)