Nachwuchs feiert souveräne Siege

Die Nachwuchskegler des SV Saxonia Bernsbach haben die Saison in der U-14-Bezirksliga genauso begonnen, wie sie die alte beendet haben: mit Erfolgen. Die Jungs triumphierten nach ihrem Auftaktsieg vorige Woche gegen Chemnitz-Siegmar auch in Mittweida souverän mit 1450:1324. Stärkster Akteur war Kevin Küfner (537). Die Mädchen in...