Nachwuchs setzt sich stark in Szene

Bei den Erzgebirgsspielen in ganz verschiedenen Sportarten hat der Nachwuchs von sich reden gemacht. Die Ringer des FCE Aue stellten in Zschopau mit 30 Talenten unter 110 Teilnehmern die meisten Starter - und sammelten viele Medaillen. In der Vereinswertung bedeutete dies den Sieg vor Werdau. Im Volleyball der Klassen 7/8 gewannen...