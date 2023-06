Nachwuchskicker ermitteln Finalisten

Die D- und E-Junioren ermitteln an diesem Samstag die Teilnehmer des Endspiels in der Kreisklasse. In Ehrenfriedersdorf peilen die D-Junioren des VfB Zöblitz und des BSV Gelenau ab 14 Uhr den Einzug ins Finale an. Im Viererfeld, zu dem noch der FC Erzgebirge und die SpG Zschopautal gehören, zieht das beste Team ins Endspiel ein. Der...