Nächsten Sieg im Visier

Ringen, Regionalliga: RVT empfängt Luckenwalde

Die Thalheimer Ringer haben am Samstag Gelegenheit, ihren zweiten Platz in der Regionalliga zu zementieren. Zu Gast im Sportlerheim ist ab 19.30 Uhr der 1. Luckenwalder SC. Der Tabellenfünfte aus Brandenburg geht dabei zwar nur als Außenseiter in das Duell, zu unterschätzen sind die Gäste, die mit der Empfehlung eines...