Neue Gemeinschaft startet in Saison

Die Frauen des TTSV Tannenberg und des SV Crottendorf gehen erstmals mit vereinten Kräften in die neue Tischtennissaison. Die neue Spielgemeinschaft empfängt am Samstag ab 14 Uhr in der Bezirksliga eine ebenso zusammengeschlossene Vertretung aus Obercrinitz/TV Ellefeld. Das Team um Mannschaftsleiterin Ines Schmidt geht gegen die...