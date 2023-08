Neue Staffel soll für Abwechslung sorgen

Für die Tischtennisspieler des TTV Thum startet der Ligabetrieb in der Bezirksklasse am 30. September mit der Heimpartie gegen die SG Rabenstein. Auf eigenem Wunsch sind die Erzgebirger von Staffel 3 in Staffel 4 gewechselt. "Wir möchten uns nun gegen andere Mannschaften im Chemnitzer Raum messen", begründet TTV-Kapitän Timo...