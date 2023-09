Neue Ziele in neuem Licht

Die Tischtennisspieler aus Tannenberg peilen eine höhere Liga an. Dafür haben sie sich verstärkt. Am Sonnabend geht's los.

Am Wochenende starten die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg in die Saison der 1. Bezirksliga. Die Handwerker empfangen dabei ab 16 Uhr den SV Lok Zwickau in der Turnhalle am Teichweg. Für die Begegnung haben sich die Männer um Kapitän Bernd März einiges vorgenommen und gehen mit einem wesentlich verstärkten Team...