Neujahrsbowling von „Freie Presse“ im Erzgebirge: Vor allem die Männer machen es spannend

Bei der 24. Auflage des beliebten Turniers in „Joe's Freizeithallen“ in Schwarzenberg-Neuwelt haben 40 Teilnehmer um die Pokale gekämpft. Vier Stunden flogen die Bälle die in die Vollen.

40 Frauen und Männer haben am Sonntag auf den Bahnen in „Joe's Freizeithallen" die Bälle in die Vollen geschoben. Gekürt wurden beim nunmehr 24. Neujahrsbowling von „Freie Presse" in Schwarzenberg-Neuwelt natürlich auch zwei Sieger.