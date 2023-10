Neuling übernimmt Tabellenführung

Zumindest vorübergehend haben die Kegler des SV Dörnthal in der 1. Bezirksklasse (Staffel 1) die Tabellenführung übernommen. Dank seines 6:2-Heimsiegs in einer vorgezogenen Partie gegen den TSV Geyer hat der Aufsteiger nun 6:2 Zähler auf dem Konto und zog damit am KV Reinsdorf (5:1) vorbei, der sich aber kommenden Sonntag...