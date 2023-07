Nicht alle Veilchen sitzen im Bus

Nun ist es amtlich: Die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue starten am 6. August zuhause gegen den FC Ingolstadt in die neue Saison. Anpfiff zu dieser Partie ist 19.30 Uhr. Noch allerdings befinden sich die Veilchen mitten in der Vorbereitung und sind am Sonntagnachmittag gut im Sommertrainingslager in Bad Blankenburg...