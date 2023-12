Niederlagenserie des EHV Aue setzt sich auch in Hagen fort

Beim VfL Eintracht Hagen hat das Team von Olafur Stefansson eine 30:37-Niederlage einstecken müssen.

Hagen.

Die Niederlagenserie der Zweitligahandballer des EHV Aue hat sich auch am Freitagabend beim VfL Eintracht Hagen fortgesetzt. In Südwestfalen mussten sich die Erzgebirger mit 30:37 (12:18) geschlagen geben. Damit bleibt der EHV auch im fünften Spiel unter Neu-Trainer Olafur Stefansson ohne Erfolgserlebnis. Die Mannschaft des einstigen Weltklasse-Spielers leistete sich am Freitag unterm Strich zu viele technische Fehler, um dem Gegner gefährlich zu werden. Den Gastgebern gelang es dadurch, mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Pause zu gehen. Aus dieser kam der EHV mit viel Schwung, erzielte binnen weniger Minuten fünf Treffer und verkürzte auf einen Zwei-Tore-Rückstand (17:19), ehe sich erneut technische Fehler einschlichen und die Hagener entscheidend davonzogen. Am nächsten Freitag geht es für den EHV weiter – dann kommt der TV Großwallstadt nach Aue. (past)