Niederlautersteins Radballer setzen Ausrufezeichen zum Oberliga-Auftkakt

Als einzige Mannschaft der Liga haben die SGN-Radballer nach der ersten Runde eine perfekte Ausbeute vorzuweisen. Noch liegt aber ein langer Weg vor dem Duo.

Einst hat Lucas Neubert zusammen mit Marco Buschbeck in der 2. Bundesliga für Furore gesorgt. So manchen Favoriten konnten die beiden Radballer der SG Niederlauterstein dabei ärgern. Nachdem der langjährige Partner seine Laufbahn inzwischen beendet hat, schickt sich Neubert an, mit dessen Sohn Tobias Buschbeck ähnliche Erfolge zu feiern. In...