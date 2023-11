Noch einmal richtig stark zum Abschluss

Sechs Medaillen, die Hälfte in Gold: Das ist die Bilanz der Thalheimer Turnerinnen zum Saisonfinale in Schneeberg. Auch eine Lugauerin stand ganz oben auf dem Podest.

Wenn sich die Saison der Turner aus der Region ihrem Ende entgegen neigt, dann steht eine Fahrt nach Schneeberg an - so will es die Tradition. Das nach Gotthold Heinrich Dietz, einem in der Erzgebirgsstadt geborenen Beteiligten an der Märzrevolution 1848/49 benannte Gedenkturnen sowie der Silberstrompokal bilden den Abschluss - vom...