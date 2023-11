Nur Dörnthaler gewinnen

Tischtennis: Großolbersdorf behält rote Laterne

Vom Quartett aus der Region, das am Wochenende in der Tischtennis-Erzgebirgsliga im Einsatz war, hat lediglich der SV Dörnthal-Pockau II einen Sieg errungen. Gegen den TSV Rot-Weiß Arnsfeld gewannen die Dörnthaler überraschend deutlich mit 11:4 und überholten die Gäste in der Tabelle. Dabei lagen die Hausherren nach den...