Oberligist zu Gast beim FC Erzgebirge

Weil die NOFV-Oberliga Süd am kommenden Wochenende eine Pause einlegt, haben die Fußballer des FSV Motor Marienberg zwei Testspiele vor sich. Ehe der Aufsteiger am Samstag, 11 Uhr, den SV Merkur Oelsnitz empfängt, geht es diesen Mittwochabend in Aue zur Sache. 18.30 Uhr treffen die Marienberger dabei auf die U-19-Junioren des...