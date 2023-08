Oelsnitzer peilen dritten Streich an

Vollauf zufrieden mit ihrem Saisonstart in der Erzgebirgsliga können die Fußballer des Oelsnitzer FC sein. Mit 6 Punkten aus 2 Partien ist die OFC-Weste noch blütenrein, was auch nach dem Spiel beim Schlusslicht aus Neustädtel so sein soll. "Wir spielen auf Sieg, wollen den perfekten Saisonstart", gibt Trainer André Matthes die...