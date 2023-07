Offroader vor nächstem Härtetest

Nach neun Wochen Pause wird am Samstag in Reisersberg im Bayerischen Wald die vierte Runde in der Serie "Hard-Enduro Germany" ausgetragen. Insgesamt haben sich diesmal für den Wettkampf der Extrem-Offroader 149 Starter, darunter fünf Frauen, aus allen Teilen Deutschlands und weiteren acht europäischen Länder in die Meldelisten...