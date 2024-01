Olbernhauer TC bittet zum Derby

Nach einem verkorksten Saisonstart, bedingt durch Verletzungspech, wartet auf die AK-40-Tennisspieler der Spielgemeinschaft Zwönitz/Zschopau die nächste schwere Aufgabe. In der Bezirksliga müssen sie am Samstag, 12 Uhr, in Brand-Erbisdorf beim ungeschlagenen Tabellenführer Olbernhauer ran. Deutlich bessere Chancen rechnet sich...