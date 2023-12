Oldie bringt Aue in Schlagdistanz

Erneut haben die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue am Sonnabend in der 2. Regionalklasse gleich drei Stammspieler ersetzen müssen. Trotzdem feierten die Veilchen zum Abschluss der Hinrunde gegen Limbach-Oberfrohna einen 937:907-Erfolg. Der Start jedoch gehörte den Gästen. Auch an Position 2 kam Aues Jens Schwarz nicht in Fahrt....