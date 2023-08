Oldie hofft auf DM-Medaillen

Mit Dominik Lewin begibt sich bei den Deutschen Meisterschaften Masters, so wird neuerdings der Seniorenbereich genannt, auch ein Leichtathlet des LV 90 Erzgebirge auf Medaillenjagd. Im Grenzlandstadion von Mönchengladbach tritt der M-40-Starter in den Wurfdisziplinen mit Kugel, Diskus und Speer an. "Ich bin beruflich mit sehr...