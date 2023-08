Ordentliche erste Hälfte reicht nicht zum dreifachen Punktgewinn

Die Fußballer des FSV Burkhardtsdorf haben ihr Auftaktspiel in der Erzgebirgsliga verloren. Am Sonntagnachmittag unterlag das Team von Trainer Mirko Ullmann zuhause der zweiten Vertretung des VfB Annaberg knapp mit 0:1. "Das war so ein typisches Spiel, das die Mannschaft, die das erste Tor schießt, auf jeden Fall nicht mehr...